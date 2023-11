Porozmawiaj o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach. Darmowe porady notariuszy

Senator Ryszard Brejza wystąpił w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego. Pyta, dlaczego wciąż nie wyznaczono osoby do pełnienia funkcji prezydenta Inowrocławia… Czytaj dalej »

Nowe zasady dziedziczenia ustawowego, odrzucenie spadku przez małoletniego, darowizny wolne od podatku oraz zmiany dotyczące zachowku – na te i inne pytania związane z bezpiecznym przekazywaniem majątku odpowiedzą notariusze podczas 14. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę (18 listopada) odbędzie się się stacjonarnie - po raz pierwszy po przerwie spowodowanej pandemią - w Bydgoszczy. Eksperci będą czekać na mieszkańców od 10.00 do 16.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 przy ul. Placu Wolności 9. Na konsultacje można przyjść z ulicy - nie trzeba się zapisywać. W tym roku wydarzenie odbywa się pod hasłem: „Porozmawiaj z notariuszem o zmianach w prawie spadkowym i ich skutkach”, ale do notariuszy możemy też zwracać się z wszelkimi innymi, nurtującymi nas tematami. W akcji można też wziąć udział telefonicznie i online (zaplanowano streaming live, poza tym pytania będzie można zadawać również na czacie). O szczegółach można przeczytać TUTAJ

