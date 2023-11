Ryszard Brejza został senatorem, a Inowrocław został bez włodarza. Interwencja u premiera

Były już prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza został senatorem. jego stanowisko w mieście jest wciąż nieobsadzone, stąd interwencja u premiera/fot. Urząd Miasta Inowrocławia/archiwum

Senator Ryszard Brejza wystąpił w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego. Pyta, dlaczego wciąż nie wyznaczono osoby do pełnienia funkcji prezydenta Inowrocławia, pomimo wygaśnięcia przed miesiącem jego mandatu.

Ryszard Brejza był włodarzem m Inowrocławia przez 21 lat, teraz został wybrany na senatora. Wskazał, że „w całej historii Inowrocławia nie wystąpił jeszcze podobny przypadek."



„15 października odbyły się wybory parlamentarne i z tym dniem wygasł mandat Prezydenta Inowrocławia, co stwierdził w swoim postanowieniu z dnia 20 X 2023 r. Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy. Postanowienie Komisarza zostało natychmiast opublikowane oraz dostarczone przedstawicielowi rządu, jakim jest Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Minął miesiąc od wyborów, a pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Inowrocławia nie został powołany" – napisał Ryszard Brejza w wystąpieniu skierowanym do premiera.



Senator podkreślił, że 15 listopada minął ustawowy termin na złożenie radnym miejskim projektu budżetu miasta na 2024 r. oraz na przekazanie go Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w celu zaopiniowania. Zaznaczył też, że „rosną również skutki braku możliwości przenoszenia środków w budżecie tegorocznym, oświadczeń woli w zakresie gospodarowania majątkiem miasta itd.".



Brejza wskazał, że „w całej historii Inowrocławia nie wystąpił jeszcze podobny przypadek tak lekceważącego niewypełnienia ustawowego obowiązku". Zwrócił przy tym uwagę, że po poprzednich wyborach w 2019 r. w podobnych okolicznościach, jakie wystąpiły w innych miastach, pełniący obowiązki prezydenta powołani zostali w ciągu kilku lub najwyżej kilkunastu dni. Podał przykład Gliwic i Nowej Soli.



W piśmie R. Brejza podkreślił też, że już 16 listopada, dzień po wyborach, radni inowrocławscy wystąpili do wojewody i premiera o powołanie na funkcję pełniącego obowiązki prezydenta miasta Wojciecha Piniewskiego, dotychczasowego wielokadencyjnego zastępcy prezydenta.



Były prezydent Inowrocławia zwrócił się do premiera z pytaniami m.in.: jakie przyczyny spowodowały niewyznaczenie osoby do pełnienia funkcji prezydenta miasta, czy i kogo zaproponował na stanowisko wojewoda kujawsko-pomorski oraz czy była lub jest rozważana propozycja radnych inowrocławskich, aby wyznaczyć na to stanowisko Wojciecha Piniewskiego, dotychczasowego wielokadencyjnego zastępcy prezydenta.