Zmarła Elżbieta Opiła. Przed laty współtworzyła regionalną redakcję „Gazety Wyborczej"

2023-11-16

Nie żyje Elżbieta Opiła, przez lata związana z bydgoskim oddziałem Gazety Wyborczej/fot. Elżbieta Opiła/Facebook

„Na początku lat 90. XX w. była dziennikarką, a potem redaktorką i zajmowała stanowisko sekretarza redakcji w bydgoskiej „Gazecie Wyborczej". Zajmowała się m.in. sprawami gospodarczymi w dynamicznie zmieniających się warunkach przekształcającej się po upadku komunizmu Polski" - napisała wyborcza.pl Bydgoszcz we wspomnieniu o Elżbiecie Opile, która odeszła w wieku 60 lat.

„Elżbieta Opiła swoją pracę w mediach zaczęła w Bydgoszczy. To ona współtworzyła regionalną redakcję Gazety Wyborczej od niemal samego początku.

Z czasem zmieniła swoją zawodową drogę i została dyrektorką marketingu i sprzedaży w ówczesnej „Gazecie Regionalnej" [tak w latach 90. nazywała się „Wyborcza" w Bydgoszczy – przyp. red.], która obejmowała swoim zasięgiem tereny dawnych województw: bydgoskiego, toruńskiego, włocławskiego i pilskiego.

Była wymagającą szefową, stawiającą bardzo ambitne zadania i rządzącą twardą ręką, a jednocześnie wspaniałą koleżanką i osobą niepotrafiącą przejść obojętnie obok cierpienia drugiego człowieka.

Po zakończeniu pracy w „Wyborczej" przeszła do branżowego miesięcznika „Press", gdzie została dyrektorką zarządzającą. Stamtąd przeszła do Pracowni Gier Szkoleniowych na stanowisko dyrektorki ds. rozwoju biznesu. Pracowała również w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów oraz Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Miała misję wspierania kobiet w ich drodze zawodowej i udziale w życiu publicznym. Dlatego też zaangażowała się w działania Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, której prezeską była aż do śmierci. – Dziewczyny muszą wiedzieć i czuć od najmłodszych lat, że płeć nie jest dla nich żadnym ograniczeniem – mówiła."

