Nielegalny pobyt: bydgoska Straż Graniczna odsyła do domu obywateli Filipin, Tunezji i Gruzji

2023-11-16, 18:50 Redakcja

W bieżącym roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Bydgoszczy przeprowadzili kontrole legalności pobytu wobec 4986 cudzoziemców. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy przeprowadzili we wtorek (14 listopada) kontrolę legalności pobytu cudzoziemców. Zatrzymano 9 obcokrajowców. Sześciu z nich trafiło do aresztu.

Działania kontrolne przeprowadzone na Kujawach i Pomorzu objęły 69 cudzoziemców. Ich efektem było zatrzymanie dwóch kobiet i siedmiu mężczyzn nie spełniających warunków wjazdu i pobytu w Polsce. Zatrzymani cudzoziemcy do dwie obywatelki Filipin, Tunezyjczyk i sześciu Gruzinów. Wobec obywatelek Filipin i obywatela Tunezji Komendant Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy wszczął postępowania zakończone wydaniem decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Po zakończonych czynnościach trójka zatrzymanych została zwolniona. Sześciu zatrzymanych obywateli Gruzji trafiło do aresztu. Zostały wobec nich wszczęte postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Po zakończonych czynnościach zostaną zwolnieni.



W bieżącym roku funkcjonariusze Straży Granicznej z Bydgoszczy przeprowadzili kontrole legalności pobytu wobec 4986 cudzoziemców.



źr. nadwislanski.strazgraniczna.pl