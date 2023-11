Strażacy sprawdzają trzy stawy w bydgoskim Fordonie. Nadal szukają zaginionej 19-latki

Od ucha do ucha do 15:00

Okoliczności zaginięcia bydgoszczanki powodują duże zaangażowanie służb. - Dzisiaj od rana poszukiwania trwają przy ul. Zofińskiej w Bydgoszczy. Sprawdzamy trzy stawy z użyciem sonaru - poinformował nas Karol Smarz, rzecznik bydgoskich strażaków. Wcześniej służby przeczesywały tereny leśne i akweny w regionie. Działania skupione były m.in. na rzece Wiśle. Podobne działania przeprowadzono w zbiorniku wodnym w Parku Milenijnym w Fordonie. 19-letnia Karolina w poniedziałek 6 listopada wyszła z domu około godz. 14.00. Dziewczyna ma 167 cm wzrostu, waży około 70 kg. Jest szczupłej budowy ciała, ma długie do pasa włosy koloru blond z jasnymi pasemkami, niebieskie oczy. Zaginiona posiada znaki szczególne w postaci tatuażu na lewym ramieniu – serce otoczone cierniami oraz na lewej ręce przy małym palcu tatuaż o nieregularnym kształcie. W chwili zaginięcia 19-latka ubrana była w spodnie koloru czarnego, czarną kurtkę do pasa oraz czarne sportowe buty z białymi podeszwami. Ktokolwiek zna miejsce jej pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon przy ulicy Wyzwolenia 122 w Bydgoszczy lub telefoniczny pod nr tel. 47 751 58 59 albo na numer alarmowy 112.

