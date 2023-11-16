Підтримка талановитої молоді, протидія насильству, пошкодження мосту

2023-11-16, 11:59 Redakcja

Ускладнення руху на Поморському мості в Бидгощі. Ймовірно ремонтні роботи каналізації пошкодили насип на під'їзді до мосту/фото: ЗДМіКП

У Влоцлавку талановита молодь отримає стипендії, біля Бидгощі проходила конференція проти насильства, на Поморському мості призупинено рух трамваїв.

Фундація «Anwil», що діє на хімічній фабриці у Влоцлавку, знову підтримує талановиту молодь. 42 найвидатніших студентів з району отримають академічні стипендії у розмірі 250 злотих на 10 місяців. Загальна вартість стипендій 150 тис. злотих.



Про те, як протидіяти насиллю з боку однолітків – як в Інтернеті, так і в реальному житті – говорили у Січєнко. Влада гміни поблизу Бидгощі організувала для вчителів конференцію за участю психологів, офіцерів пробації та поліції.



Ускладнення руху на Поморському мості в Бидгощі. Ймовірно ремонтні роботи каналізації пошкодили насип на під'їзді до мосту. Рух трамваїв призупинено.