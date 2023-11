Te bransoletki mogą uratować życie. Tysiące seniorów zdecydowało się na ten system teleopieki

Lotnicy z Inowrocławia apelują do mieszkańców o rozsądek. Na terenie lotniska Aeroklubu Kujawskiego w Inowrocławiu dochodzi do nieuprawnionych wtargnięć… Czytaj dalej »

Osoby objęte tym programem otrzymują „zegarek”, który zakładają na ręce. Dzięki urządzeniu mogą połączyć się z ratownikiem medycznym i wezwać pomoc. W tej chwili w „bransoletki życia” wyposażone są 2803 osoby, natomiast łącznie od 2021 r. do 31 października 2023 r. z usługi teleopieki skorzystało 3798 osób. Od początku funkcjonowania Kujawsko-Pomorskie Telecentrum przyjęło 20896 wezwań wysłanych z bransoletek życia, z czego 13411 stanowiły alarmy wywołane wciśnięciem przez użytkownika przycisku SOS na opasce a 7485 było alarmami upadkowymi, wygenerowanymi automatycznie przez urządzenia. W efekcie tych alarmów zorganizowanych zostało 849 interwencji u uczestników projektu, z czego w 386 przypadkach konieczne było wezwanie służb ratunkowych a w 463 przypadkach wystarczyło wezwanie wskazanych opiekunów, osób z rodziny lub sąsiadów. Kolejnym zadaniem w ramach projektu jest organizacja usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu opiekuńczego. Usługi głównie dotyczą udzielania opiekuńczego wsparcia osobom samotnym i niesamodzielnym w formie pomocy w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów, przygotowywaniu posiłków, pomocy przy pracach porządkowych w gospodarstwie domowym, pomocy w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek i urzędów, towarzyszenia na spacerach, odwiedzin w szpitalu, wspólnego czytania książek, gazet czy wspólnych rozmów. Takimi działaniami objętych zostało już 2306 mieszkańców naszego regionu. Obecnie na terenie województwa funkcjonuje ponad 60 domów dziennego pobytu dla seniorów. Osoby starsze znajdują tam nie tylko dobre dusze, z którymi mogą wspólnie spędzić czas, ale również niezbędną pomoc w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w perspektywie unijnej 2014-2020 udało się zrealizować ponad 180 projektów o wartości blisko 400 mln zł, dzięki którym do seniorów dotarło wsparcie w dziedzinie opieki.

