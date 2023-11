Eksperci, nauczyciele i uczniowie podjęli się oceny... szkolnych stopni. Spór trwa! [debata]

2023-11-15, 14:20 Redakcja

Cyfra czy opis? Jak oceniać postępy uczniów? W siedzibie KPCEN zorganizowano debatę. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Cyfra czy opis? Jak oceniać postępy uczniów? Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy rozpoczyna dyskusję na ten temat. W siedzibie KPCEN zorganizowano debatę. Jej uczestnikami byli: nauczyciele, uczniowie i ich rodzice, a także psychologowie. Debatę obserwowała publiczność – także ta internetowa.

Ocena cyfrowa czy opisowa? Debata skupiła zwolenników jednego i drugiego rozwiązania. Wśród nich uczniowie. Kacper bronił cyfry: – Przy ocenach cyfrowych nauczyciele starają się wyjaśnić, co zrobiliśmy źle, dlaczego otrzymaliśmy taką ocenę. Nie jest to po prostu tylko wpisanie oceny do dziennika i zakończenie tematu.



Kinga zamiast cyfry woli opis. – Ocena cyfrowa może powodować u uczniów stres – uważa uczennica.



Teraz pytanie: skąd taka debata? Jak mówią organizatorzy, Grażyna Szczepańczyk i Piotr Szczepańczyk, chodzi o wypracowanie najbardziej przyjaznej dla ucznia formy oceniania. Poza tym dyskusji na ten temat oczekują i uczniowie, i nauczyciele.



– Żeby samoocenianie było dla ucznia przyjazne, żeby było wspierające – wyjaśnia Grażyna Szczepańczyk.



– Punktem wyjścia dla naszej debaty była kwestia ocen cyfrowych, natomiast samo ocenianie ma w sobie ogromnie dużo zalet – dodaje Piotr Szczepańczyk. – Pytanie, w jakiej formie to ocenianie ma funkcjonować tak, aby dawało jak najlepszy efekt motywacyjny dla ucznia, a przy okazji, żeby było realne do do wykonania.



Debata to dopiero początek. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy planuje także szkolenia i dla zwolenników, i dla przeciwników ocen cyfrowych.



Więcej w relacji Sławy Skibińskiej-Dmitruk.