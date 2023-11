„Adwokatura nie gryzie”! Członkowie palestry promowali swój zawód na UKW [wideo, zdjęcia]

2023-11-15, 13:40 Tatiana Adonis/Redakcja

Akcja „Adwokat na Uczelni” zagościła na bydgoskim UKW. Adwokaci i aplikanci przekonywali młodych ludzi, by poszli ich śladem i w przyszłości zostali adwokatami/fot. Tatiana Adonis

Akcja „Adwokat na Uczelni” zagościła na bydgoskim UKW. Adwokaci i aplikanci przekonywali młodych ludzi, by poszli ich śladem i w przyszłości zostali adwokatami. – To piękny, choć trudny zawód – przekonywali.

– Adwokatura nie gryzie, adwokatura to przestrzeń do spełnienia marzeń i samorealizacji – mówi mecenas Michał Bukowiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy. – Zachęcamy do wyboru. Uważamy, że to doskonała ścieżka kariery i świetny pomysł na samorealizację dla wszystkich młodych prawników, a jednocześnie chcemy, żeby to był wybór świadomy, żeby młodzi ludzie decydujący się właśnie na aplikację adwokacką wiedzieli, z czym ten wybór się wiąże, i w jakim kierunku może ich poprowadzić.



– Osobiście zastanawiam się nad prokuratorem. Adwokat jest trochę po drugiej stronie. Z ciekawości tu przyszedłem. Zobaczymy, co będzie...

– Trzeba poznać wszystkie możliwości i dopiero wtedy można zdecydować... – mówili studenci UKW.



– Młode pokolenie bardzo często kojarzy nasz zawód głównie na podstawie filmów, często w dodatku nie polskich – mówi adwokat Angelika Jędryka-Pichut, kierownik szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Bydgoszczy. – Myślę, że takie spotkania przybliżają ten zawód, urealniają go i pozwalają właśnie podjąć, tak jak pan mecenas mówił, świadomą decyzję już na tym etapie.



To druga edycji akcji „Adwokat na Uczelni”. W tym roku zgłosiło się do niej prawie 30 uczelni w całym kraju. W naszym regionie oprócz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy są to także Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.



Więcej w relacji Tatiany Adonis.