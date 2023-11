Ponad 2 kg narkotyków w mieszkaniu i w komórce. Udana akcja toruńskiej policji [wideo, zdjęcia]

2023-11-15, 11:46 Redakcja

Zatrzymany w sprawie 26-letni torunianin najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, jego 23-letnia partnerka została objęta policyjnym dozorem/fot. KMP Toruń

Kryminalni z Komisariatu Toruń-Podgórz znaleźli i zabezpieczyli ponad dwa kilogramy narkotyków, w tym amfetaminę, marihuanę, MDMA i żywicę konopi. Zatrzymany w sprawie 26-letni torunianin najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, jego 23-letnia partnerka została objęta policyjnym dozorem.

W miniony piątek i sobotę (9-10 listopada) kryminalni z toruńskiego Podgórza przeprowadzili akcję wymierzoną w biznes narkotykowy. Funkcjonariusze przeszukali wynajmowane przez 26-latka mieszkanie na Bydgoskim Przedmieściu. Wewnątrz, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zastali 26-latka i jego 23-letnią partnerkę. Policjanci znaleźli u nich ukryte w różnych miejscach zakazane substancje oraz woreczki z zapięciem strunowym i precyzyjną wagę. Następnie przeszukali mieszkanie wynajmowane przez kobietę, tam też znaleźli niewielkie ilości zakazanych środków.



Wstępne policyjne testy wykazały, że łącznie kryminalni ujawnili u nich prawie pół kilograma narkotyków w tym amfetaminę, marihuanę, MDMA i żywicę konopi.

To jednak nie wszystko. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna wynajmuje przypisaną do mieszkania komórkę lokatorską. Tam znaleźli należące do 26-latka prawie półtora kilograma amfetaminy, ponad 100 gramów MDMA i ponad 85 gramów marihuany.

Para trafiła do policyjnej celi, a następnie oboje usłyszeli zarzuty m.in. posiadania znacznej ilości narkotyków.



11 listopada odbyło się posiedzenie aresztowe. Sąd przychylił się do wniosku policji oraz prokuratury i zdecydował, że mężczyzna trzy kolejne miesiące spędzi za kratami. Kobieta została objęta policyjnym dozorem.



Za złamanie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii grozi im nawet 10 lat więzienia.