Najmłodsi mają swoje prawa. Będą o tym przypominać eksperci i rzecznik praw dziecka

2023-11-15, 10:20 Michał Zaręba/Redakcja

Ogólnopolskie Dni Praw Dziecka rozpoczynają się w środę (15 listopada) w Toruniu/fot. Michał Zaręba

Ogólnopolskie Dni Praw Dziecka rozpoczynają się w środę (15 listopada) w Toruniu. W programie są spotkania uczniów z ekspertami i Rzecznikiem Prawa Dziecka, wydarzenia kulturalne i sportowe.

– Rzecznik Praw Dziecka w swoich strukturach posiada dziecięcy telefon zaufania. Eksperci, którzy na co dzień w tym dziecięcym telefonie zaufania pracują przyjadą do Torunia i poprowadzą spotkania z uczniami i uczennicami klas 7 i 8 szkół podstawowych. W szkołach ponadpodstawowych to będą spotkania z pojedynczymi oddziałami klasowymi. Takich spotkań zaplanowano ponad 30.



– 18 listopada organizujemy dzień kulturalny. Zapraszamy do Areny Toruń. Wystawią się tam nasze instytucje kultury z warsztatami, z zajęciami umuzykalniającymi. Zaprezentują się: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Teatr Baj Pomorski i Młyn Wiedzy ze swoimi bardzo atrakcyjnymi wystawami. Na finał zapraszamy wszystkich na koncert do głównej areny hali na ul. Bema na koncert grupy Golec uOrkiestra – mówią Katarzyna Nowicka-Skuza, zastępca Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta i Zbigniew Derkowski, dyrektor Wydziału Kultury.



Więcej w relacji Michała Zaręby.