Grudziądz wyemituje obligacje na kwotę 20 mln złotych. Radni podjęli decyzję

Dostosowanie podziemnego przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych - to jedna ze zmian planowanych na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Urzędnicy miejscy… Czytaj dalej »

Grudziądzcy radni zgodzili się na zaciągniecie kredytu w postaci emisji obligacji na kwotę 20 milionów złotych. Taką decyzję podjęto na nadzwyczajnej sesji. – Są środki finansowe, które musimy zabezpieczyć na określony cel – mówi przewodniczący Rady Miejskiej Łukasz Kowarowski. – Emitujemy obligacje, część obligacji, które miały być wyemitowane w 2024 roku z tej 10. Z tej puli 20 milionów złotych 10 milionów pójdzie na finansowanie placówek oświatowych niepublicznych, dla przedszkoli, na edukację naszą gminną, ale też na edukację niepubliczną, do czego niestety jesteśmy zobligowani. „Za” zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej i Sojuszu Obywatelskiego Grudziądz, przeciwni byli radni PiS. – Emitujemy obligacje po raz drugi w tym roku – po raz pierwszy 29 marca- także jesteśmy stanowczo na nie – mówi Marzena Makowska, radna PiS. – Spłata za 10 lat – musimy myśleć też o tym, co będą nasi następcy z tym robić. To narośnie – z 20 się zrobi 40 mln – komentował Marek Czepek, radny PiS.

