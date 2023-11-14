Дефіцит водійських кадрів, 39 фінал WOŚP, нагороди для працівників ЗМІ

2023-11-14, 12:00  Redakcja/Pavlo Podkopaiev
Розпочався набір волонтерів на 32-й Фінал Великого Оркестру Різдвяної Допомоги/fot: Facebook/Marek Wojtkowski - Prezydent Włocławka

Розпочався набір волонтерів на 32-й Фінал Великого Оркестру Різдвяної Допомоги/fot: Facebook/Marek Wojtkowski - Prezydent Włocławka

МЗК Бидгощі шукає водіїв, „Легені після пандемії” для пульмонологічних відділень, співпрацівник Радіо ПіК отримав нагороду Публічні ЗМІ.

Міський Заклад Комунікації в Бидгощі наймає водіїв та навчає водінню міських автобусів. Кілька місяців мешканці скаржаться на «зникаючі» рейси. Бракує близько 20 водіїв. Розглядається можливість тимчасового залучення сторонньої компанії, яка б заповнила кадровий дефіцит.

Розпочався набір волонтерів на 32-й Фінал Великого Оркестру Різдвяної Допомоги. Тема майбутнього Фіналу: „Легені після пандемії. Граємо для дітей і дорослих”. WOŚP хоче закупити обладнання для 15 пульмонологічних відділень для дітей і 49 відділень для дорослих.

Нагороду Публічні ЗМІ у категорії IDEA отримав Ярослав Якубовський. Це поет, драматург і письменник, який роками співпрацює з Польським Радіо ПіК та Театром Польського Радіо. Номінантів на нагороду висунули директори 17 регіональних станцій Польського радіо.

Region

Matka miała zabić i wraz z ojcem zbezcześcić zwłoki dziecka. Proces po śmierci trzylatki

Matka miała zabić i wraz z ojcem zbezcześcić zwłoki dziecka. Proces po śmierci trzylatki

2023-11-14, 13:02
Krzysztof Gawkowski potwierdza w PR PiK, że ma być wicepremierem [Rozmowa dnia]

Krzysztof Gawkowski potwierdza w PR PiK, że ma być wicepremierem [Rozmowa dnia]

2023-11-14, 09:45
Miał zaatakować kobietę nożem. Policja wyjaśnia okoliczności napadu na terenie Tucholi

Miał zaatakować kobietę nożem. Policja wyjaśnia okoliczności napadu na terenie Tucholi

2023-11-14, 08:31
Włocławek przygotowuje się do finału WOŚP. Mamy 500 miejsc dla wolontariuszy

Włocławek przygotowuje się do finału WOŚP. „Mamy 500 miejsc dla wolontariuszy”

2023-11-14, 07:42
Wpływ technologii na gospodarkę. Rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości [program]

Wpływ technologii na gospodarkę. Rusza Światowy Tydzień Przedsiębiorczości [program]

2023-11-14, 06:49
Grudziądz dorzuci się do wywozu śmieci. Portfel mieszkańców nie zostanie naruszony

Grudziądz dorzuci się do wywozu śmieci. Portfel mieszkańców nie zostanie naruszony

2023-11-13, 21:21
Dlaczego Toruń nie znalazł się w kolejnym etapie ESK 2029 Aplikacja spełniała oczekiwania

Dlaczego Toruń nie znalazł się w kolejnym etapie ESK 2029? „Aplikacja spełniała oczekiwania”

2023-11-13, 20:35
Wnioski o 300 plus tylko do końca listopada. Złożenie wniosku jedynie elektronicznie

Wnioski o 300 plus tylko do końca listopada. Złożenie wniosku jedynie elektronicznie

2023-11-13, 19:49
Warsztaty dla seniorów w WSG. Szkolenie o bezpieczeństwa, a na deser dawka humoru

Warsztaty dla seniorów w WSG. Szkolenie o bezpieczeństwa, a na deser – dawka humoru

2023-11-13, 18:57

Najczęściej czytane

Archiwum

listopad 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
3031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę