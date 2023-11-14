Дефіцит водійських кадрів, 39 фінал WOŚP, нагороди для працівників ЗМІ

2023-11-14, 12:00 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Розпочався набір волонтерів на 32-й Фінал Великого Оркестру Різдвяної Допомоги/fot: Facebook/Marek Wojtkowski - Prezydent Włocławka

МЗК Бидгощі шукає водіїв, „Легені після пандемії” для пульмонологічних відділень, співпрацівник Радіо ПіК отримав нагороду Публічні ЗМІ.

Міський Заклад Комунікації в Бидгощі наймає водіїв та навчає водінню міських автобусів. Кілька місяців мешканці скаржаться на «зникаючі» рейси. Бракує близько 20 водіїв. Розглядається можливість тимчасового залучення сторонньої компанії, яка б заповнила кадровий дефіцит.



Розпочався набір волонтерів на 32-й Фінал Великого Оркестру Різдвяної Допомоги. Тема майбутнього Фіналу: „Легені після пандемії. Граємо для дітей і дорослих”. WOŚP хоче закупити обладнання для 15 пульмонологічних відділень для дітей і 49 відділень для дорослих.



Нагороду Публічні ЗМІ у категорії IDEA отримав Ярослав Якубовський. Це поет, драматург і письменник, який роками співпрацює з Польським Радіо ПіК та Театром Польського Радіо. Номінантів на нагороду висунули директори 17 регіональних станцій Польського радіо.