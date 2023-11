Małgorzata Kidawa-Błońska została marszałkiem Senatu. „Jesteśmy tu, aby budować bezpieczną przyszłość”

Nowo wybrana marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska podczas pierwszego posiedzenia Senatu XI kadencji na sali obrad izby w Warszawie/fot: PAP/Paweł Supernak

Kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (Koalicja Obywatelska) poparło 66 senatorów. Senator Prawa i Sprawiedliwości Marek Pęk otrzymał 33 głosy.

– Jesteśmy tu po to, by budować przyszłość. Przyszłość bezpieczną, dobrą, optymistyczną. Mam nadzieję, że tutaj wszyscy razem pokażemy, że polityka to są także wartości. Senat poprzedniej kadencji pokazał to, jak ważne jest stanie na straży konstytucji, jak ważne jest pokazywanie, że wartości, prawda, mają ogromne znaczenie w życiu politycznym. Jestem przekonana, że my wszyscy tutaj, czując za nami głosy milionów Polaków, będziemy taką politykę w Polsce uprawiać. Uczciwą, przewidywalną, odpowiedzialną. Taką, która będzie budowała optymizm, budowała wartości i nikogo nie będzie z naszego życia wykluczała – powiedziała Kidawa Błońska.



Marszałek Senatu poinformowała, że porządek obrad posiedzenia będzie uzupełniony o punkt dotyczący powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz o punkt dotyczący wyboru jej przewodniczącego. Wniosła także projekt uchwały ws. zmiany regulaminu Senatu w zakresie zwiększenia maksymalnej liczby wicemarszałków i upoważniła senatora Marka Borowskiego do przedstawienia projektu.



Zgodnie z parafowaną w ubiegły piątek umową koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołownię, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia, Kidawa-Błońska ma pełnić funkcję marszałka Senatu do 13 listopada 2025 roku, następnie zastąpić ją ma osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską.



Jak przypomina w komunikacie Centrum Informacyjne Senatu, w Senacie XI kadencji zasiądzie 41 senatorów wybranych z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Obywatelska PO.N IPL Zieloni. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość reprezentować będzie 34 senatorów.



Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe ma 11 senatorów, a Komitet Wyborczy Nowa Lewica – 9. W Izbie zasiądzie także 5 senatorów, kandydujących z własnych komitetów wyborczych.