Warsztaty dla seniorów w WSG. Szkolenie o bezpieczeństwa, a na deser – dawka humoru

2023-11-13, 18:57 Monika Siwak/Redakcja

W ramach wydarzenia „Bezpieczny senior” uczestnicy mogli zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie zabrakło również ofert, co warto zrobić z wolnym czasem/fot: Monika Siwak

Kiedy przeliczyć emeryturę i jak nie udostępnić swoich danych złodziejom? Tego mogli dowiedzieć się seniorzy w Wyższej Szkole Gospodarki. Zorganizowano tam prelekcje i porady policjantów, oraz przedstawicieli ZUS-u.

– Najczęściej odwiedzają nas osoby aktywne zawodowo. Dlatego zależy nam na aktywizacji osób w wieku 60+. Biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek, ale też edukacja i inne aktywności, takie jak warsztaty – podkreśliła Anna Kansy, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Jedna z seniorek zaznaczyła, że bierze udział właśnie w takich zajęciach. – Działam w związku literatów i w dyskusyjnym klubie książki mówionej.



– Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na jedno pytanie. Czy ktoś, kto do nas dzwoni, jest na pewno tą osobą, za którą się podaje? Warto zweryfikować, rozłączyć się w takiej sytuacji i potwierdzić, że rzeczywiście ta osoba potrzebuje naszej pomocy. Nie przekazujemy pieniędzy żadnej obcej osobie. Policja nigdy nie będzie żądała od nas, abyśmy przekazali jakąkolwiek kwotę – zalecał Szymon Porażyński z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji.



Seniorzy podkreślali, że takie próby oszustwa faktycznie mają miejsce. – Moja koleżanka miała taki przypadek, że córka miała wypadek. Okazało się, że przed południem wyleciała do Anglii, a po południu miała taki telefon. Oczywiście (córka) powiedziała, że to nieprawda. (Koleżanka) oddzwoniła, że proszę nie dzwonić, jest pani oszustką.



Podczas spotkania „Bezpieczny Senior” wystąpił też kabaret Nasza Klasa.