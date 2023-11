Minister Schreiber odpowiedział na słowa senatora Brejzy: To pan postawił interes partii nad mieszkańcami

2023-11-13, 18:01 Marcin Glapiak/Redakcja

Minister Schreiber odniósł się do stanowiska Ryszarda Brejzy/fot. Facebook/Łukasz Schreiber - Poseł na Sejm RP

Minister Łukasz Schreiber odpowiedział na oświadczenie Ryszarda Brejzy. Poseł PiS zamieścił na Facebooku wpis, w którym zarzucił byłemu prezydentowi Inowrocławia kłamstwo. Chodzi o powołanie osoby na stanowisko pełniącego obowiązki prezydenta w tym mieście.

Przypomnijmy, w związku z tym, że Ryszard Brejza zdobył mandat senatorski, Inowrocław nie ma włodarza. Jego zadania powinna przejąć osoba pełniąca obowiązki prezydenta, która zostanie powołana przez premiera.



Brejza nie zgadza się ze stanowiskiem wojewody, który uważa, że termin przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego projektu uchwały budżetowej do 15 listopada jest jedynie „instrukcyjny”, a nie „ustawowy”.



To nieprawda, podkreśla Brejza i zwraca uwagę na art. 238 ustawy o finansach publicznych i dodaje, że wbrew twierdzeniom wojewody, ciągłość sprawowania urzędu nie jest zachowana. W oświadczeniu senatora Brejzy czytamy, że taka postawa obecnego rządu to „zemsta na mieszkańcach Inowrocławia”, a przedstawiciele rządu kierują się „interesem partyjnym, postawionym ponad dobro mieszkańców”.



Właśnie te stwierdzenia nie spodobały się ministrowi Łukaszowi Schreiberowi, który uważa, między innymi, że to Ryszard Brezja postawił własne ambicje polityczne i interes swojej partii ponad wolą mieszkańców Inowrocławia, którzy wybrali go, aby sprawował urząd przez całą kadencję.