Trzeba dobrze złapać kulę i rzucać w środek! Młodzi mistrzowie bowlingu już po zawodach [zdjęcia]

Od ucha do ucha do 15:00

W bydgoskiej Fabryce Lloyda trwa Festiwal FashionSwap. To wydarzenie promujące życie bez odpadów (zero waste). Można się pozbyć z szafy ubrań niechcianych… Czytaj dalej »

Dostosowanie podziemnego przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych - to jedna ze zmian planowanych na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Urzędnicy miejscy… Czytaj dalej »

– Sukcesem przede wszystkim będzie to, jeżeli dzieci zaczną częściej uczęszczać na kręgielnię – mówi Patryk Preus, przedstawiciel organizatora Mistrzostw Grudziądza Szkół Podstawowych. – Chcemy ich tutaj widzieć, chcemy zbudować lokalne instytucje, lokalne stowarzyszenia, które będą te dzieci zrzeszały, które będą te dzieci trenowały pod okiem profesjonalnych trenerów, a mamy ich w Polsce kilkunastu. A co jest kluczem do sukcesu, według młodych zawodników? Trzeba być skupionym, mieć siłę w rękach, mocno złapać kulę i celować w środek, bo wtedy jest szansa na strącenie większej liczby kręgli. Na Kręgielni RAD w Grudziądzu grano z podziałem na trzy kategorie: klasy 1-3, 4-6 i 7-8. Mistrzostwa Grudziądza Szkół Podstawowych w Bowlingu Sportowym dofinansowało Ministerstwo Sportu, a patronowało im Polskie Radio PiK. Więcej w relacji Macieja Wilkowskiego.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.