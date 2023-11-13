Camerimage в Торуні, бидгощанин - переможець конкурсу, Fashion Swap

2023-11-13, 11:39 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Фестиваль Fashion Swap у Бидгощі в неділю пропагував безвідходне життя/fot: Elżbieta Rupniewska

У Торуні розпочався 31-й Міжнародний фестиваль Camerimage, національний фестиваль патріотичної пісні, Fashion Swap.

У неділю в Торуньських Йорданках було закладено перший камінь у фундамент

будівництва кіностудії Європейського кіноцентру Camerimage. Він призначений для залучення в місто кіно-, теле- та рекламної продукції. Серцем студії стане фотозал площею 500 квадратних метрів. Напередодні, у суботу, у Торуні розпочався 31-й Міжнародний фестиваль мистецтва кінематографістів Camerimage – один із найбільших у світі фестивалів, присвячених мистецтву

кінематографістів.



Житель Бидгощі – володар головного призу Національного фестивалю патріотичної пісні у Влоцлавку. Це вже 12-й випуск цього заходу, який є частиною святкування Дня Незалежності в цьому місті. Гран-прі фестивалю отримала Агнєшка Міхалкевич.



Фестиваль Fashion Swap у Бидгощі в неділю пропагував безвідходне життя. Це була можливість позбутися з гардеробу непотрібного одягу в хорошому стані – продати, подарувати чи обміняти, а також навчитися змінювати одяг, який вам уже набрид.