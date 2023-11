Ponad pół tysiąca uwag do projektu rewitalizacji ronda Jagiellonów. Co ostatecznie się zmieni?

2023-11-13, 11:28 Monika Siwak/Redakcja

Ponad pół tysiąca uwag do projektu rewitalizacji ronda Jagiellonów/fot. i grafika materiały UM Bydgoszcz

Dostosowanie podziemnego przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych – to jedna ze zmian planowanych na rondzie Jagiellonów w Bydgoszczy. Urzędnicy miejscy informują o konsultacjach z mieszkańcami, które pozwoliły poprawić koncepcję przebudowy.

Po przeanalizowaniu ponad pół tysiąca uwag, projektant uwzględni m.in. rynny dla rowerów, dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych. Przy wejściach pod ziemię zamontowanych ma zostać osiem wind, w których zmieszczą się także wózki czy rowery. Pojawią się też dwie pochylnie, czyli łagodne zjazdy w przeciwległych punktach skrzyżowania – przy Banku i budynkach pocztowych. Na każdym dojeździe do ronda, mają być trzy pasy ruchu. Ma pojawić się lepsze rozwiązanie w organizacji ruchu na ul. 3 Maja, które poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu – w tym miejscu często dochodzi do kolizji.



Projektowane są dodatkowe wyjścia – schody i windy na perony tramwajowe po wschodniej stronie ronda, co w przyszłości ułatwi kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa. Po konsultacjach, wszystkie schody pod ziemię będą wyposażone w tzw. rynny dla rowerów. Istniejące schody i przestrzeń pod rondem mają być wyremontowane. Na górze będzie więcej zieleni. Projektant podkreślał, że zielone torowisko w tak ważnym węźle zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym. Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej.



Zdecydowanie odrzucone zostały pomysły zakładające jakiekolwiek wyburzenia w celu wygospodarowania terenu na dodatkową infrastrukturę. Dokładnie analizowany był także pomysł wyznaczenia przejść naziemnych. Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum.



Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest jeszcze w tym roku.