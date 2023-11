Ponad milion złotych dofinansowania MEiN dla projektu dr Anny Antoniny Nogaj (UKW)

2023-11-13, 09:06 Redakcja

Dr Anna Antonina Nogaj to adiunkt na Wydziale Psychologii; psycholog i skrzypaczka o specjalności psychologia muzyki. Pełni jednocześnie funkcję wizytatora ds. poradnictwa psychologicznego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie/fot. UKW

Wsparcie ministerstwa dotyczy projektu naukowego dr Nogaj, pt. „APPA – Akademicka Pomoc Psychologiczna dla Artystów”. Jego celem jest rozpoznanie potrzeb studentów i nauczycieli akademickich polskich uczelni artystycznych w zakresie organizacji systemowej opieki i wsparcia psychologicznego.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego uzyskał finansowanie na realizację dwóch projektów w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Nauka dla Społeczeństwa II”. Jednym z nich jest projekt pt. „APPA – Akademicka Pomoc Psychologiczna dla Artystów”, którego kierownikiem jest dr Anna Antonina Nogaj (adiunkt na Wydziale Psychologii; psycholog i skrzypaczka o specjalności psychologia muzyki; pełniąca jednocześnie funkcję wizytatora ds. poradnictwa psychologicznego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie). Kwota dofinansowania wynosi: 1 588 834 zł.

(...) Szczegółowe cele projektu APPA obejmują rozpoznanie aktualnego stanu organizacji akademickiej pomocy psychologicznej, specyficznych trudności i przeciążeń studentów uczelni artystycznych, oczekiwań co do zakresu wsparcia psychologicznego artykułowanego zarówno przez studentów, jak i przez nauczycieli akademickich – artystów.



Naukowym efektem badań będzie opracowanie projektu APPA z modelowymi rozwiązaniami systemowymi w zakresie organizacji pomocy psychologicznej w środowisku akademickim, uwzględniającej specyfikę wyższego szkolnictwa artystycznego. Efektem realizacji projektu APPA będzie także seria publikacji zarówno o charakterze artykułów naukowych jak i w formie monografii pt. „Optymalizacja Akademickiej Pomocy Psychologicznej w polskich uczelniach artystycznych”.



Od strony praktycznej, projekt APPA zwieńczą ogólnodostępne audycje audiowizualne z prezentacjami dobrych praktyk w zakresie organizacji akademickiej pomocy psychologicznej dla artystów różnych specjalności, z uwzględnieniem sylwetek wybranych studentów-artystów, ich otwartości na wykorzystywanie w rozwoju artystycznym wiedzy psychologicznej oraz z wypowiedziami ekspertów co do efektywności wybranych form wsparcia psychicznego.



Projekt zaplanowany jest na lata 2024-2026. W projekcie biorą także udział: dr Kamilla Komorowska – Pełnomocnik Rektora UKW ds. Pomocy Psychologicznej, dr Małgorzata Wójtowicz-Szefler, prof. UKW oraz dr Monika Deja. Projekt realizowany jest w ramach działającym przy Wydziale Psychologii UKW Centrum Pomocy Psychologicznej.



źr. UKW