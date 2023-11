Dr Sadowski: Mogą się znaleźć rafy, o które cała koalicja może się rozbić [Rozmowa Dnia]

2023-11-13, 09:33 Redakcja

Sławomir Sadowski/fot. Archiwum

– Koalicja, która przejmuje władzę będzie miała kłopot ze zrealizowaniem wszystkich obietnic – tak uważa dr Sławomir Sadowski. Politolog, który był gościem Rozmowy Dnia zwraca uwagę na różnorodność poglądów – na przykład w sprawie budżetu czy praw kobiet.

– Obawiam się, że będzie to bardzo skomplikowane - ocenia szanse koalicji dr Sadowski. – Wiele zapowiedzi, które stanowiły sztandary dla niektórych ugrupowań, nie mają szans realizacji, na przykład kwestie znacznej części praw kobiet. Podobnie jest w dziedzinie ekonomii. Część polityków twierdzi, że sytuacja budżetu jest bardzo dobra i znajdą się pieniądze na realizację postulatów związanych przede wszystkim z usługami publicznymi, natomiast wypowiadają się także neoliberalni ekonomiści, którzy mówią, że jest dramat, i że trzeba będzie ciąć wydatki. To bardzo trudne do pogodzenia. Sytuacja jest bardzo skomplikowana. Myślę, że mogą się znaleźć takie rafy, o które cała koalicja może się rozbić – uważa dr Przemysław sadowski, gość porannej Rozmowy Dnia Polskiego radia PiK.



