Przyznano Nagrody Mediów Publicznych 2023. Wśród wyróżnionych jest Jarosław Jakubowski

Nominowanych do nagrody wskazali prezesi 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Laureat, dziękując za wyróżnienie, przyznał, że jest ono dla niego niezwykle cenne, ponieważ pokazuje, że kultura jest całością i dzieje się również z dala od wielkich ośrodków. Podzielił się również swoją ideą. – Pomyślałem sobie, że kultura powinna być rodzajem dialogu. Natomiast, jak obserwujemy ostatnio, jest szeregiem monologów przekrzykujących, krzyżujących i zakrzykujących się wzajemnie ludzi. Chciałbym, żebyśmy umieli ze sobą rozmawiać, żebyśmy umieli patrzeć na drugiego człowieka nie jak na obiekt do ewentualnego usunięcia, ale jak na kogoś, kto ma coś ciekawego i wartościowego do powiedzenia. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymują statuetkę oraz nagrodę pieniężną o wartości 100 tysięcy złotych.

