Tu powstanie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage. Wmurowano kamień węgielny [zdjęcia]

2023-11-12, 14:24 Michał Zaręba/PAP/Redakcja

Pod budowę Europejskiego Centrum Filmowego uroczyście wmurowano kamień węgielny/fot: Michał Zaręba

Na toruńskich Jordankach uroczyście wymurowano kamień węgielny pod budowę Studia Filmowego ECFC. Budynek będzie liczył dziewięć kondygnacji (w tym dwie podziemne przeznaczone na magazyn).

Sercem studia będzie hala zdjęciowa o wielkości 500 metrów kwadratowych i wysokości 15 metrów. W budynku będzie prowadzona działalność komercyjna i edukacyjna.



Zdaniem Marka Żydowicza, inicjatora powstania Centrum, twórcy i dyrektora trwającego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Energa Camerimage, o budowie Centrum będzie głośno w Polsce i na świecie m.in. za sprawą znamienitych gości Festiwalu.



– Jesteśmy na terenie dawnej fosy, od tego miejsca odbijały się wszystkie wrogie siły, które próbowały wkroczyć do naszego Torunia. ECFC będzie odpierało wszelkie ataki, które mogłyby zagrażać wartościom humanistycznym w sztuce – powiedział Żydowicz.



Koszt budowy wyniesie 600 milionów

Prezydent Torunia Michał Zaleski wskazał, że Jordanki to miejsce w Toruniu szczególne. – ECF Camerimage rozpoczyna w tym miejscu swoje życie, ale w decyzjach rozpoczęło je cztery lata temu. Ta inwestycja zapewni Toruniowi europejską miarę kultury, a w szczególności filmu – mówił.



Umowę ws. utworzenia i współprowadzenia instytucji kultury o nazwie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage podpisali pod koniec września 2019 roku wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezydent Torunia Michał Zaleski oraz dyrektor festiwalu i jego pomysłodawca Marek Żydowicz. Koszt budowy gmachu ECF Camerimage wyliczono na 600 mln zł.



W pierwszym etapie powstanie studio filmowe, które zbuduje firma Erbud SA. Wykonawca został wyłoniony przed dwoma miesiącami w postępowaniu prowadzonym w formie dialogu konkurencyjnego, którą stosuje się w przypadku projektów szczególnie złożonych i innowacyjnych. Obiekt ma powstać w ciągu 22 miesięcy, a koszt przedsięwzięcia to 89,9 mln zł netto.



Projekt stworzą architekci z Austrii

Budynek studia filmowego ma robić niezwykłe wrażenie zarówno z zewnątrz, dzięki oryginalnemu projektowi uznanej austriackiej pracowni architektonicznej Baumschlager Eberle Lustenau, jak i w wewnątrz budynku dzięki ultranowoczesnemu wyposażeniu. W studiu będzie można realizować całe filmy, począwszy od rejestracji zdjęć w unikalnej technologii „mixed reality”, kończąc na skomplikowanej postprodukcji. Studio filmowe ECFC ma przyciągać do miasta produkcje filmowe, telewizyjne i reklamowe.



Planowany koszt budowy studia filmowego wynosi 110 milionów złotych (brutto) Zgodnie z umową o wspólnym utworzeniu i współprowadzeniu instytucji kultury pn. Europejskie Centrum Filmowe Camerimage, zawartą 9.09.2019r. pomiędzy Skarbem Państwa, Gminą Miasta Toruń i Fundacją Tumult, koszty inwestycji są finansowane w 1/3 przez Gminę Miasta Toruń i w 2/3 przez Skarb Państwa – stąd udział miasta wyniesie blisko 37 milionów zł – przekazała rzeczniczka prezydenta Torunia.



Kwestie gospodarki finansowej instytucji kultury reguluje ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Instytucja kultury z wypracowanego zysku tworzy fundusz rezerwowy, który jest przeznaczany na pokrywanie strat, jeśli takie wystąpią. Czekamy na odpowiedź, jak będą dzielone ewentualne straty.