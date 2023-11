Inscenizowali historię w pruskiej twierdzy. Dzień otwarty grudziądzkiej Cytadeli

2023-11-11, 21:17 Marcin Doliński/Redakcja

Rekonstruktorzy ze Stowarzyszenia Twierdza Chełmno/fot. Marcin Doliński

Grupy rekonstrukcyjne, pokazy uzbrojenia, wystawa pojazdów wojskowych – z okazji święta Niepodległości zorganizowano Dzień Otwarty Cytadeli Twierdzy Grudziądz.

Na miejscu był nasz reporter. – Reprezentujemy przekrój wojska polskiego od wojen napoleońskich do końcówki II wojny światowej: wojska Księstwa Warszawskiego, wojska polskie z września 1939 roku, a także wojsko polskie na Zachodzie – tłumaczył mu jeden z rekonstruktorów ze Stowarzyszenia Twierdza Chełmno.



– To jest niesamowita sprawa, że Prusacy pod twierdzą planowali wybudować prawie 60 kilometrów podziemnych korytarzy, czyli prawie tyle, co na przykład z Grudziądza do Torunia – mówił przewodnik Cezary Fajfer. – Ostatecznie powstało 12,5 kilometra podziemnych tuneli. Do budowy użyto 130 milionów sztuk cegieł – tą fortecę bylibyśmy w stanie prawie w całości okrążyć planetę – dodał.



Budowa Cytadeli, zwanej przez Niemców Twierdzą Courbière’a (niem. Feste Courbiere) rozpoczęła się 6 czerwca 1776 roku z rozkazu króla Prus Fryderyka II. Inne forty wchodzące w system okolicznych umocnień powstały na przełomie XIX i XX wieku.



Większość z nich została wykorzystana jedynie w 1806, 1807 i 1945 roku. Wiele z nich, włącznie z Cytadelą, zachowało się do dziś w dobrym stanie.