Myśliwi z całej Polski na zawodach we Włocławku. Tak obchodzą 11 listopada

Odzyskanie niepodległości można czcić na różne sposoby. Myśliwi z całego zjechali do Włocławka na zawody z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Nasz region reprezentuje m.in. prezes Koła Łowieckiego „Polskie Diany” z Lubienia Kujawskiego, Agata Pawlak-Molewska: – To jest już druga edycja zawodów strzeleckich z okazji święta Niepodległości. Moje serce się raduje i rośnie, dlatego, że jestem tutaj dla zabawy, dla przyjemności, a nie dlatego, że muszę. Przy okazji doskonalę swój warsztat strzelecki – mówi.



– Myśliwi to jest najlepiej wyszkolona pod kątem strzelectwa formacja w Polsce. Jesteśm doskonałymi strzelcami, znamy doskonale teren w najbliższej okolicy, więc jesteśmy urodzonymi „partyzantami”. Kraj powinien być z nas dumny i cieszyć się z tego, że m to wszystko realizujemy z własnych środków – dodaje.



W tezie, że myśliwi to najlepsi strzelcy, nie ma przesady. Polscy olimpijscy medaliści w strzelectwie: Mirosław Rzepkowski, Adam Smelczyński czy przedwojenny mistrz Józef Kiszkurno – byli myśliwymi.