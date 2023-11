Stumetrową flagę nieśli ulicami Włocławka. Widok robi wrażenie! [film z drona]

2023-11-11, 20:09 Marek Ledwosiński/Janusz Wiertel/Redakcja

– Przepiękne wygląda to, jak ludzie się integrują, niosą tę flagę – skomentowała jedna z uczestniczek/fot. Dronofor, jw

We Włocławku oficjalne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się przy pomniku Żołnierza Polskiego. Stąd kilkaset osób poniosło ulicami Starówki stumetrową flagę narodową.

Pochód z biało-czerwoną szedł ulicami Trzeciego Maja, Cyganką i Wyszyńskiego, aż na plac Katedralny.



– To jest nasze narodowe święto, kultywowane co roku, które powinniśmy celebrować, szanować narodowe barwy, pamiętać o tym, że symbolizują nas, jako naród – mówił jeden z uczestników wydarzenia.



– Przepiękne wygląda to, jak ludzie się integrują, niosą tę flagę – skomentowała jedna z kobiet. – Widok jest nie do opisania, dlatego stwierdziłam, że też spędzę ten dzień razem ze wszystkimi, czcząc dzień, w którym odzyskaliśmy niepodległość. Jest to naprawdę uroczystość bardzo wesoła, powinniśmy się cieszyć, odzyskaliśmy niepodległość. Cieszyliśmy się wtedy i cieszymy się teraz – dodała.

Relacja Marka Ledwosińskiego