105. rocznica odzyskania niepodległości. Tak świętują Kujawy i Pomorze! [wideo, relacje, zdjęcia]

Nowo wybrany senator Lewicy, Krzysztof Kukucki, nie może łączyć mandatu senatorskiego z funkcją pełnomocnika prezydenta do spraw dużych inwestycji. To oficjalne… Czytaj dalej »

Wojewódzkie uroczystości w Bydgoszczy rozpoczęła Msza św. w katedrze. Następnie złożono wieńce przy pomniku Józefa Piłsudskiego, na placu przed Inspektoratem Wsparcia Sił Zbrojnych. – Niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Ta gorzka prawda karze nam dziś szanować ofiarę naszych poprzedników, ale też pilnować, żeby nikomu nie przyszło do głowy ograniczać naszą niepodległość. Tego historia by nam nie wybaczyła – mówił wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

