O 11.11 wspólnie odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”. Akcja „Szkoła do hymnu”

2023-11-10, 12:39 Tatiana Adonis/Redakcja

„Szkoła do hymnu” to inicjatywa Ministerstwa Edukacji Narodowej. Akcja odbyła się po raz szósty/fot. Tatiana Adonis

Dzieci i młodzież z naszego regionu wzięły udział ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości punktualnie o 11.11 polski hymn zabrzmiał w 937 kujawsko-pomorskich szkołach i przedszkolach.

Wspólnie zaśpiewali go także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 58 w Bydgoszczy. Co dzieci wiedzą o „Mazurku Dąbrowskiego”?



– Jest polskim hymnem narodowym. Józef Wybicki napisał słowa tej pieśni dla żołnierzy Legionów Polskich we Włoszech – mówi jedna z uczennic. – Świętujemy to, że nasi przodkowie walczyli o nas, za to, żebyśmy my mogli teraz żyć w takim wolnym kraju, więc nie zapominamy o nich i świętujemy dzień niepodległości 11 listopada. I z tej okazji też w naszej szkole dzisiaj są apele – dodaje inna z dziewcząt.



Jak tłumaczy polonistka Ewelina Popielarz-Zajdel, Ogólnopolska Akcja „Szkoła do hymnu” w tej szkole jest obecna już szósty raz. – Myślę, że młodzież bardzo chętnie do tego przystępuje, dlatego że jest to dla niej wyróżnik tego dnia: nie tylko stroje, nie tylko kotyliony, ale też szacunek do hymnu – mówi.



