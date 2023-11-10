Лінія до Бжесько, меню Пілсудьського, пошуки 19-річної Кароліни Сікори

2023-11-10, 11:44 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Влоцлавський повіт запустить ще одну автобусну лінію до економічної зони Бжесько з 1 січня/фото: kujawsko-pomorskie.pl

Влоцлавек запустить ще одну автобусну лінію до економічної зони Бжесько, Улюблені ласощі вождя Польщі, зникла Кароліна Сікора, якщо ви щось знаєте, повідомте поліцію.

Влоцлавський повіт запустить ще одну автобусну лінію до економічної зони Бжесько з 1 січня. Відповідне рішення прийняли депутати районної ради. Це відповідь на великий попит, - каже староста Влоцлавка Роман Голембєвський. Сьогодні район подав заявку до воєводи на фінансування нової лінії з т. зв автобусного фонду.



Вчора в Академії освіти AS в Іновроцлаві пригощали незвичайними смаколиками з нагоди наступаючого Дня Незалежності. Приїжджі та жителі могли спробувати страви та десерти, які колись куштував Юзеф Пілсудський: суп з петрушки, телятина в грибному соусі, дріжджовий пиріг зі сливою або манна каша з киселем. Улюблені ласощі вождя готували за оригінальними рецептами, взятими з Музею Пілсудського в Сулеювку.



Триває ще один день пошуків 19-річної Кароліни Сікори з Фордона в Бидгощі. Від понеділка з молодою жінкою не було зв’язку. У вівторок та середу служби прочісували лісові масиви та водойми області. Діяльність була зосереджена на річці Вісла - від Брдиусті до кордону Бидгоського повіту. Подібні заходи були проведені у водосховищі в Парку Тисячоліття у Фордоні. Усіх, кому відоме щось на тему перебування зниклої, просимо зв’язатися з офіцерами відділу поліції Бидгощ-Фордон особисто або за номером екстреної служби 112. Ми опублікували фото 19-річної Кароліни на нашому сайті radiopik.pl