Pościg w Toruniu. 28-latek kierował bez uprawnień, uciekając, uderzył w drzewo [wideo]

2023-11-10, 11:01 Redakcja

– Policjanci wystawili 28-latkowi mandaty na kwotę 5 600 zł za niewykonywanie poleceń, jazdę pod prąd i używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym. Po nocy spędzonej w policyjnej celi mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej – przekazuje policja/fot. KMP w Toruniu

Za niezatrzymanie się do kontroli odpowie 28-letni mieszkaniec Torunia, który próbował uciec przed policją. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania, spowodował kolizję i popełnił inne wykroczenia. Badania mają wykazać, czy był pod wpływem narkotyków. Może mu grozić do pięciu lat więzienia.

– We wtorek (7 listopada) funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń-Śródmieście patrolowali ulice Bydgoskiego Przedmieścia. W pewnym momencie rozpoznali za kierownicą opla mężczyznę, który według ich wiedzy nie posiadał prawa jazdy. Mundurowi podjęli próbę przeprowadzenia kontroli drogowej, jednak kierowca, w reakcji na sygnały do zatrzymania, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać ulicami miasta – relacjonuje asp. Dominika Bocian, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Toruniu.



– Policjanci ruszyli za nim. W trakcie pościgu, po przejechaniu kilku ulic, kierowca, orientując się, że nie ma szans na ucieczkę, wyskoczył z toczącego się pojazdu, który uderzył przydrożne drzewo – przekazuje.



W aucie znajdowało się dwóch pasażerów, na szczęście nie ucierpieli w kolizji.

Mężczyznę, 28-letniego mieszkańca Torunia, policjanci obezwładnili po pieszym pościgu. Jak podają funkcjonariusze, rzeczywiście nie miał uprawnień do kierowania, który dodatkowo przyznał, że wcześniej zażywał narkotyki.



