Zmarł Marcin Sikora, założyciel bydgoskiej Fundacji Zielone Jutro. Miał 39 lat

„Polskie Drogi do Niepodległości” to cykl wykładów dla młodzieży, który zorganizowano w Izbie Regionalnej w Świeciu. Na spotkaniach uczniowie poznają… Czytaj dalej »

„Kilka lat temu zgłosił się do nas społecznik z niezwykłym błyskiem w oku i ambitnym planem. Jego głównym celem było doprowadzenie do porządku najbardziej wymagających, zaśmieconych i trudno dostępnych terenów w naszym mieście” – podaje Czysta Bydgoszcz. „Na początku sprzątał sam. Wybierał działkę i zakasał rękawy do działania. Potem, idąc za jego dobrą energią, determinacją i zaangażowaniem, dołączyli przyjaciele. Po jakimś czasie, tak jak zaplanował, stworzył fundację i działał już z całą drużyną, angażując w swoje akcje coraz więcej osób, nie tylko w Bydgoszczy, ale i w okolicznych gminach. (...) Zarażał swoją energią zarówno przyjaciół, jak i napotkanych na swojej drodze obcych ludzi. Współpraca z Marcinem Sikorą dla wielu osób stała się wyróżnieniem i inspiracją. Stworzył małą, ekospołeczność, która z pewnością będzie kontynuowała jego misję”.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.