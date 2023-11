Gdzie jest 19-letnia Karolina z Bydgoszczy? Służby ciągle szukają zaginionej kobiety

2023-11-09, 19:25 Agata Raczek/Redakcja

Trwają poszukiwania 19-letniej Agnieszki Sikory z Bydgoszczy/fot. GRS OP BIZON Solec Kujawski, Facebook

Czwartek był trzecim dniem poszukiwań 19-letniej Karoliny Sikory z bydgoskiego Fordonu. Od poniedziałku nie ma kontaktu z młodą kobietą. Okoliczności zaginięcia bydgoszczanki powodują duże zaangażowanie służb.

W akcję poszukiwawczą zaangażowana jest m.in. policja, strażacy i grupa poszukiwawcza Bizon. We wtorek i w środę służby przeczesywały tereny leśne i akweny w regionie. Działania skupione były m.in. na rzece Wiśle - od Brdyujścia do granicy powiatu bydgoskiego. Z udziałem grupy sonarowej sprawdzono kilkunastokilometrowy odcinek wzdłuż linii brzegowej Wisły. Podobne działania przeprowadzono w zbiorniku wodnym w Parku Milenijnym w Fordonie.



- Intensywna akcja poszukiwawcza trwa, ale w czwartek działania prowadzone są już tylko na lądzie - przekazał mł. asp. Krzysztof Bratz z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.



19-letnia Karolina w poniedziałek około godz. 14.00 wyszła z mieszkania przy ulicy Bortnowskiego w Bydgoszczy. Dziewczyna ma 167 cm wzrostu, waży około 70 kg. Jest szczupłej budowy ciała, ma długie do pasa włosy koloru blond z jasnymi pasemkami, niebieskie oczy. - Zaginiona posiada znaki szczególne w postaci tatuażu na lewym ramieniu – serce otoczone cierniami oraz na lewej ręce przy małym palcu tatuaż o nieregularnym kształcie – informuje policja. W chwili zaginięcia 19-latka ubrana była w spodnie koloru czarnego, czarną kurtkę do pasa oraz czarne sportowe buty z białymi podeszwami.





Funkcjonariusze proszą o wszelkie informacje dotyczące zaginionej. Ktokolwiek zna miejsce jej pobytu, bądź jest w posiadaniu jakichkolwiek informacji mogących mieć związek z tą sprawą proszony jest o kontakt osobisty z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Bydgoszcz - Fordon lub telefoniczny na numer alarmowy 112.