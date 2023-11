Warsztaty dla przyszłych stolarzy i techników technologii drewna po remoncie [zdjęcia]

2023-11-09, 20:11 Marta Kocoń/Redakcja

Zakończył się gruntowny remont warsztatów Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy. W ramach wartej 14 milionów inwestycji placówka m.in. wymieniła maszyny – teraz uczniowie nauczą się obsługiwać urządzenia używane w nowoczesnych przedsiębiorstwach.

- Drugi etap modernizacji budynków kształcenia praktycznego w Zespole Szkół Drzewnych objął większą część budynków warsztatowych, w tym m.in. wzmocnienie konstrukcji dachu oraz podłóg, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych oraz termomodernizację wraz z wymianą poszycia dachu oraz stolarki okiennej i drzwiowej – informuje ratuszowy portal bydgoszcz.pl. Poza remontem doposażone zostały pomieszczenia warsztatowe dla zawodu stolarza i technika technologii drewna – m.in. sale do montażu i obróbki ręcznej, gdzie odbywać się będą zajęcia praktyczne związane z obróbką drewna przy zastosowaniu elektronarzędzi; magazyn, gdzie składowane będą skończone prace uczniów; maszynownia, gdzie uczniowie zdobywać będą wiedzę z zakresu działania podstawowych obrabiarek do drewna; sala obrabiarki sterowanej komputerowo – miejsce do prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych dotyczących zasad działania wielofunkcyjnych obrabiarek do drewna sterowanych komputerowo.



- Życzę młodzieży, aby w tych nowoczesnych pomieszczeniach, doposażonych w niezbędny sprzęt warsztatowy, miała możliwość rozwijania swojego zamiłowania do pracy z drewnem oraz zdobywania wysokich kwalifikacji i umiejętności – mówiła podczas otwarcia zastępczyni prezydenta Iwona Waszkiewicz. - Niech nauka będzie dla Was pasją, pozwalającą w przyszłości na wykonywanie interesującego zawodu. Jestem przekonana, że zrealizowany projekt nie tylko przyczyni się do podniesienia poziomu kształcenia, ale również wpłynie pozytywnie na warunki pracy nauczycieli.



Remont i zakup nowego sprzętu zostały sfinansowane ze środków unijnych i z budżetu miasta Bydgoszczy. Koszt robót budowlanych wyniósł 7,7 mln zł, a wartość wyposażenia to ponad 700 tys. zł.