Jak wyglądała droga Polski do Niepodległości? Warsztaty dla uczniów w Świeciu

Młodzież w Świeciu mogła poznać bardzo krętą i długą, liczącą 123 lata, drogę Polski do odzyskania Niepodległości

„Polskie Drogi do Niepodległości” to cykl wykładów dla młodzieży, który zorganizowano w Izbie Regionalnej w Świeciu. Na spotkaniach uczniowie poznają historię naszej ojczyzny, od zaborów po odzyskanie wolności.

W opiniach uczestników warsztatów słowo niepodległość pojawiało się bardzo często. – Oderwać się od zaborców po 123 latach, kiedy oni utracili niezależność – powiedział jeden z uczniów. – Nie było nas bardzo długo na mapie i wreszcie po tylu latach (odzyskaliśmy) niepodległość – dodała uczennica.



– Chcemy przypomnieć pewne elementy i pokazać, że ten cały proces od upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów pod koniec XVIII wieku, aż do tej symbolicznej daty 11 listopada. To jest dość proces skomplikowany. My tak chronologicznie pokazujemy: od upadku, poprzez próby odzyskania i powstania narodowe, aż do tego procesu tzw. dwóch dróg. Poprzez I wojnę światową, no i potem ten proces prawie czteroletni od lat 1918-1922, kiedy kształtowała się druga RP – powiedział Michał Goliński, pracownik izby regionalizm świeckiej Centrum Kultury w Świeciu.



Nie obyło się również bez przedstawienia lokalnych bohaterów. – Jeżeli jakaś postać historyczna była w Świeciu, to od razu pokazujemy na oddzielnym slajdzie krótka informacja z gwiazdką, że ta postać, np. Józef Wybicki, Jan Henryk Dąbrowski byli w Świeciu.



Oprócz warsztatów młodzież ogląda wystawę zbiorów historycznych udostępnionych przez Twierdzę Chełmno. W piątek (10 listopada) ostatni dzień wykładów historycznych w izbie regionalnej.