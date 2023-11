Wskoczyli do studzienki i ukradli kabel telekomunikacyjny. Grozi im do 8 lat więzienia

2023-11-09, 12:48 Redakcja

50- i 59-latek są podejrzani o kradzież 100 metrów kabla telekomunikacyjnego na terenie Włocławka/fot: KMP we Włocławku 50- i 59-latek są podejrzani o kradzież 100 metrów kabla telekomunikacyjnego na terenie Włocławka/fot: KMP we Włocławku

Policjanci z Włocławka zatrzymali 50 i 59-latka podejrzanych o kradzież 100 metrów przewodu telekomunikacyjnego. Mężczyźni usłyszeli zarzut i muszą liczyć się z karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w nocy z 6 na 7 listopada. Dyżurny włocławskiej policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży przewodu telekomunikacyjnego i skierował na miejsce policyjnych wywiadowców.



Podczas rozmowy na miejscu zdarzenia ze zgłaszającym funkcjonariusze ustalili, że chwilę wcześniej od jednej ze studzienek telekomunikacyjnych oddaliło się pośpiesznie dwóch nieznanych mężczyzn, prawdopodobnie złodziei. Nieopodal wskazanej studzienki policjanci ujawnili wyciągnięty przewód oraz narzędzia, które mogły służyć do otwarcia włazu i przecięcia kabla.



Funkcjonariusze ustalili rysopisy podejrzewanych mężczyzn i od razu zaczęli sprawdzać pobliską okolicę. Po chwili zauważyli ich. Na widok radiowozu mężczyźni próbowali się skryć, jednak bezskutecznie i wkrótce zostali zatrzymani.



Policjanci przewieźli 50 i 59-latka do komendy, gdzie jeszcze tego samego dnia zatrzymani usłyszeli zarzut. Za kradzież elementu sieci telekomunikacyjnej i zakłócenie jej działania grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności.