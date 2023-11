Miał znęcać się nad swoimi dziećmi. 43-latek oskarżony o gwałcenie małoletnich córek

2023-11-09, 12:10 Michał Zaręba/Redakcja

W Toruniu ruszył proces 43-latka, który miał znęcać się nad swoimi małoletnimi dziećmi, w tym wykorzystywać seksualnie swoje córki/fot: Michał Zaręba

W Toruniu rozpoczął się proces mężczyzny oskarżonego o gwałcenie przez kilka lat swoich małoletnich córek. Do Sądu Okręgowego 43-latek został doprowadzony z aresztu.

Mężczyzna próbował zasłonić twarz przed dziennikarzami. Ze względu na dobro pokrzywdzonych i charakter zarzucanych czynów, proces toczy się z wyłączeniem jawności.



Prokuratura ustaliła, że mieszkaniec powiatu chełmskiego przez 7 lat znęcał się też nad swoimi dziećmi – dziewczynkami i synem. Jak podają toruńskie Nowości, oskarżony miał bić dzieci pasem, wyzywać i rzucać w nie butami. W latach 2016-2020 miał wykorzystywać seksualnie swoje małoletnie córki. Sąd rodzinny w Chełmnie ustanowił dla rodziców kuratora.



To on w maju tego roku, zawiadomił organy ścigania o podejrzeniu przestępstwa. Andrzej B. na etapie śledztwa nie przyznał się do winy. Za seksualne wykorzystywanie dzieci grozi do 15 lat pozbawienia wolności.