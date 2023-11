Jarosław Wojtas: W języku debaty publicznej jest za dużo emocji i inwektyw [Rozmowa dnia]

2023-11-09, 09:53 Michał Jędryka/Redakcja

Dr Jarosław Wojtas z Uniwersytetu WSB Merito/Fot. FB Jarosława Wojtasa

Podwyższona temperatura sporu politycznego, która utrzymuje się mimo zakończenia kampanii wyborczej, nie sprzyja na tym etapie żadnej ze stron sceny politycznej, przekonywał w „Rozmowie dnia” Polskiego Radia PiK Jarosław Wojtas, politolog z uniwersytetu WSB Merito w Toruniu.

– Na tym etapie zarówno Mateusz Morawiecki, jak i premier Tusk muszą znaleźć większość dla swojego rządu. Moim zdaniem wszystkie ruchy w tym przypadku są celowe. Oczywiście, jeżeli spór polityczny będzie opierał się o inwektywy i emocje, co rzeczywiście będzie miało coraz mniej sensu, tak naprawdę trudno będzie poszerzyć swój elektorat, swoją reprezentację parlamentarną i w ogóle znaleźć partnera do dyskusji – dodał Wojtas.

Michał Jędryka: Chcę zapytać Pana o wolność słowa w Polsce. Dlatego, że parę jest takich faktów, które chyba wymagają zastanowienia. Na przykład ukaranie studenta Uniwersytetu Warszawskiego, to student prawa i działacz młodzieżówki Prawa i Sprawiedliwości. Został ukarany naganą przez Komisję Dyscyplinarną. Grozi mu wydalenie z Uniwersytetu. Czy nie zbliżamy się do momentu, gdy jesteśmy granicy wolności słowa?

Przejdźmy teraz do polityków. Mówi się, że powinni być bardziej odporni na krytykę i uderzenia z drugiej strony, mieć grubszą skórę. Zapytam o Magdalenę Biejat z Nowej Lewicy, która miała być marszałkiem senatu. Prawdopodobnie nim nie będzie, bo pozwoliła sobie skrytykować Koalicję Obywatelską i umowę koalicyjną, czy pewne kompromisy, które jej się nie podobają. Jak pan sądzi, czy to też zahacza o wolność słowa? Czy to już jest zupełnie inne zagadnienie?







Prawdopodobnie jutro ma być ujawniona umowa koalicyjna tych trzech komitetów wyborczych, które poszły do Sejmu i chcą teraz przejąć władzę. W tej umowie ma być między innymi podniesiona sprawa rozliczeń władzy, która do tej pory była sprawowana, czyli rozliczeń działaczy Prawa i Sprawiedliwości. To jest oczywiście naturalna rzecz, że strona, która przejmuje władzę, rozlicza poprzednie rządy. Natomiast zastanawiam się, czy to nie idzie za daleko. Na przykład Marek Belka mówi o „odszczurzaniu”. Michał Kamiński z PSL-u mówi, że „kto wyszedł z szamba, powinien się najpierw umyć”. Jak Pan sądzi, jak daleko to powinno iść? Tu też mamy do czynienia z pewnymi sformułowaniami i czy one nie przekraczają pewnej granicy?