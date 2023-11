Zamiast odpoczywać, zdecydowali się na pracę. ZUS cofnął zasiłki na blisko 7 milionów

2023-11-09, 09:22 Maciej Wilkowski/Redakcja

ZUS zdecydował się na cofnięcie świadczeń osobom, które mimo zwolnienia lekarskiego decydowały się na inne aktywności/fot. ilustracyjna, Pixabay

6 milionów 700 tysięcy złotych – to suma obniżonych i cofniętych świadczeń po kontroli zwolnień lekarskich w naszym regionie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi dwa rodzaje kontroli zwolnień lekarskich. Pierwsza dotyczy ich wykorzystywania, druga orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

– Najczęściej nieprawidłowości dotyczą osób, które na zwolnieniu lekarskim, zamiast regenerować się, pracują – mówiła rzeczniczka regionalna ZUS w naszym regionie Krystyna Michałek.



– Wśród osób, które w tym roku musiały zwrócić zasiłek chorobowy, był mężczyzna, który w trakcie zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę remontowe związane z naprawą dachu. Inny ubezpieczony pomagał przy budowie kurnika. Był również pan, który w trakcie niezdolności do pracy pracował jako DJ dyskotekowy, a inny zbierał plony uprawne z własnego pola. Jeden z przyłapanych podczas niedyspozycji zdrowotnej prowadził samochód za kolegę, który pracuje w firmie kurierskiej – wymieniała Michałek.



Część osób w ramach zwolnienia lekarskiego zdecydowała się na wakacje, lub zapisanie się do komisji wyborczej. – Zasiłek chorobowy musiał również zwrócić ubezpieczony, który wykonywał usługę na rzecz pracodawcy, z którym ma zawartą umowę o pracę jako kierowca ciężarówki. Pewna pani w trakcie zwolnienia poleciała na wakacje do Turcji i z tego powodu straciła zasiłek za cały okres zwolnienia. Przykładem nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego był także udział w regatach, pikiecie w urzędzie, czy praca w komisji wyborczej.



Dodała, że skuteczność kontroli jest coraz większa m.in. za sprawą pomocnych wskazówek, które trafiają do ZUS. Coraz częściej powodem kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy są anonimowe zgłoszenia.