Poseł Gawkowski apeluje, by wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podał się do dymisji

2023-11-08, 15:39 Polska Agencja Prasowa/Monika Siwak

Konferencja Krzysztofa Gawkowskiego przed Urzędem Wojewódzkim/fot. Monika Siwak

Bydgoscy politycy Lewicy domagają się ustąpienia władz PiS-u. - Przedłużanie oddawania władzy uniemożliwi dostęp do unijnych pieniędzy – mówi poseł Krzysztof Gawkowski.

Wiceprzewodniczący Nowej Lewicy w środę w Bydgoszczy zaapelował do Mikołaja Bogdanowicza, żeby podziękował i podał się do dymisji, pokazał jako pierwszy wojewoda w kraju premierowi Mateuszowi Morawickiemu, że ta władza nie utrzyma się. - Zbliżamy się do miesięcznicy od wyborów, które odbyły się 15 października i w których opozycja zdobyła zdecydowaną większość w Parlamencie. Jednak ten ostatni miesiąc zmarnowaliśmy - po stronie prezydenta i obozu, który jeszcze rządzi – mówił poseł Gakowski. - A przecież jasna deklaracja obozu opozycji - Lewicy, Trzeciej Drogi i Platformy Obywatelskiej wskazywała, że są w stanie złożyć koalicję, mając 248 mandatów poselskich i jednocześnie deklarując, kto będzie kandydatem na premiera.



Zaznaczył, że w piątek zostanie przedstawiona umowa koalicyjna, która będzie potwierdzała, że dotychczasowa opozycja jest gotowa do rządzenia. - To wszystko dzieje się w takim chocholim tańcu, który funduje pan prezydent z ekipą Zjednoczonej Prawicy PiS. Mówią wprost, że nie chcą oddać szybko władzy i jednocześnie zapowiadają, że będą ten okres niebywale przedłużali – dodał przewodniczący Nowej Lewicy. - Prezydent nikogo na premiera jeszcze nie desygnował, tylko powiedział, że to zrobi. Od złożenia dymisji przez premiera, czyli od najbliższego poniedziałku prezydent ma 14 dni, żeby o tej sprawie zdecydować, później kolejne 14 dni, żeby premier przyszedł z wnioskiem zaufania do Sejmu i tym samym tracimy miesiąc - podkreślił polityk.



Poseł zwrócił uwagę, że miesięczna zwłoka, na przykład dla woj. kujawsko-pomorskiego oznacza bezwzględną utratę pieniędzy z Unii Europejskiej i Krajowego Planu w tym roku. Zaznaczył, że przez decyzję prezydenta inwestycje, które można by zaplanować w budżecie na 2024 r. dla Bydgoszczy, Inowrocławia, Nakła, Tucholi i Żnina nie będą realizowane.