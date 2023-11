Marihuana nawet w pralce i w wannie. Gang powiązany z pseudokibicami rozbity [wideo, zdjęcia]

2023-11-08, 09:11 Polska Agencja Prasowa

CBŚP zatrzymało siedmiu podejrzanych o udział w gangu narkotykowym/fot. materiały CBŚP

CBŚP zatrzymało siedmiu podejrzanych o udział w gangu narkotykowym, przejęło m.in. prawie 21 kg narkotyków, maczety, nóż i pałkę teleskopową, a także zlikwidowało laboratorium amfetaminy. W akcji brali udział m.in. policjanci z Bydgoszczy.

Zatrzymani mogą mieć związek ze środowiskiem pseudokibiców jednego z gdańskich klubów. Jeden z zatrzymanych w Gdańsku chciał się pozbyć marihuany w wannie zalewając jej część wodą, a resztę „piorąc" w pralce.



Zaczęło się na lotnisku

- Policyjna akcja rozpoczęła się na terenie podwarszawskiego lotniska, na którym wylądował samolot m.in. z dwoma podejrzanymi - przekazała rzecznik prasowy CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz. - Obaj zostali zatrzymani, przy wsparciu funkcjonariuszy Nadwiślańskiej Straży Granicznej jeszcze w samolocie, tuż po wylądowaniu. W sprawnym wykonaniu czynności na lotnisku pomogli także funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie - dodała.



W tym czasie policjanci CBŚP z Gdańska działali już w województwie pomorskim, wspierani przez policjantów z zarządów CBŚP w Lublinie, Kielcach, Bydgoszczy oraz Białymstoku, a także policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej i Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Oni zatrzymali kolejnych pięciu podejrzanych.



Wyprane narkotyki

W trakcie przeszukań domów i obiektów użytkowanych przez siedmiu zatrzymanych, policjanci znaleźli i zabezpieczyli maczetę, nóż oraz pałkę teleskopową. Przejęli także prawie 21 kg narkotyków. - U jednego z zatrzymanych w Gdańsku policjanci zabezpieczyli 7 kg marihuany. Zważenie tego narkotyku było bardzo trudne, ponieważ mężczyzna wrzucił marihuanę do wanny, zalewając ją wodą. Czy chciał ją rozpuścić, czy spuścić do odpływu, trudno powiedzieć - ani jedno, ani drugie mu nie wyszło. Podobnie jak nie udało mu się pozbyć następnej partii marihuany, która znajdowała się w bębnie działającej pralki. Z całą pewnością szybkie działanie policjantów pokrzyżowało plany mężczyzny - przekazała rzecznik CBŚP.



W gminie Szemud w powiecie wejherowskim policjanci zlikwidowali laboratorium amfetaminy, zabezpieczając kompletną linię do produkcji płynnej amfetaminy, około 7 kg ciekłej zasadowej amfetaminy oraz substancje, z których można byłoby uzyskać do 20 kg gotowego narkotyku. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono m.in. 180 tys. zł w gotówce, sześć luksusowych zegarków oraz sześć samochodów wartych około 200 tys. zł. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty dotyczące przestępstw narkotykowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd zadecydował o ich tymczasowym aresztowaniu.