Квартири для пенсіонерів, Бидгощ - ЮНЕСКО, сміттєспалювальний завод в Торуні

2023-11-07, 12:50 Redakcja

Вчора в Бидгощі вшанували пам’ять жертв інтернованих таборів у зв’язку з 41-ю річницею їх створення/фото: Тетяна Адоніс, Архів

День відкритих дверей для пенсіонерів у Свєці, культурні проєкти ЮНЕСКО, вшанування пам'яті жертв інтернованих таборів, завод спалювання сміття у Торуні.

Познайомитися із майбутніми сусідами по кімнаті, побачити приміщення та функціонування закладу. У квартирах під охороною за адресою вул. Królowej Bony 2 розпочалися Дні відкритих дверей для самотніх пенсіонерів у Свєці. Вони триватимуть до 16:00. Протягом цього часу ви дізнаєтеся які умови необхідно виконати та які документи необхідно надати для проживання в такому приміщенні. Наразі тут мешкає 15 орендарів на 40 місць.



Бидгощ приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО. Зараз перед містом стоїть великий виклик – реалізація проєктів, які увійшли до комплексної заявки. Це: дитяча музична освіта та платформа для експериментальних музичних форм. Оператором проєкту на наступні чотири роки буде МЦК, при якому також буде культурний офіс ЮНЕСКО.



Вчора в Бидгощі вшанували пам’ять жертв інтернованих таборів у зв’язку з 41-ю річницею їх створення. Нагадаємо: за час воєнного стану було створено тринадцять таких таборів. Там утримували примусово призваних до армії активістів антикомуністичної опозиції. Один із таких центрів діяв у Хелмно. Саме там під приводом фіктивних навчань, опозиціонерів піддавали різного роду репресіям і змушували працювати у важких умовах. Все це для того, щоб зламати їхній дух солідарності.



Торунь матиме власний сміттєспалювальний завод. Інсталяцію побудує компанія

Boryszew Nieruchomości, яка отримала на ці цілі 128 мільйонів злотих від Національного фонду охорони навколишнього середовища та водного господарства. Інвестиційна вартість становить понад 165 мільйонів злотих. Новий завод перероблятиме понад 23 тис. тонни сміття на рік. Вироблена електрична та теплова енергія продаватиметься в розподільчу мережу ELANA ENERGETYKA, а тепло буде живити комунальні тепломережі.