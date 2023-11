Premier odwołał Krzysztofa Szczuckiego ze stanowiska prezesa Rządowego Centrum Legislacji

Od ucha do ucha do 15:00

– Pan Premier odwołał mnie na moją prośbę ze stanowiska Prezesa Rządowego Centrum Legislacji, które zajmowałem od 1 września 2020 r. – poinformował na platformie X Krzysztof Szczucki. Podziękował premierowi Morawieckiemu za zaufanie, członkom rządu za bardzo owocną współpracę i pracownikom RCL za ponad trzy lata współdziałania. – Był to bardzo intensywny czas, m.in. kryzysu covidowego oraz wojny na Ukrainie, udało nam się jednak bardzo dużo – zaznaczył. Wymienił, że praca wewnątrz RCL to przede wszystkim zmiany organizacyjne, które – jak ocenił – umożliwiły nie tylko efektywną pracę legislacyjną, ale także organizację licznych przedsięwzięć edukacyjnych i szkoleniowych w obszarze techniki prawodawczej. – Wydaliśmy dwa podręczniki, udało się także opracować komentarz do zasad techniki prawodawczej, który – mam nadzieję – zostanie niebawem wydany. RCL stało się rozpoznawalną marką, nie tylko wśród legislatorów. Przywróciliśmy także należną pozycję aplikacji legislacyjnej – napisał Szczucki. – W tym okresie czynnie byliśmy zaangażowani w rządowe prace legislacyjne. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na duży wysiłek polegający na wsparciu MON, pod kierunkiem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, w przygotowaniu ustawy o obronie ojczyzny. Na różnych etapach angażowaliśmy się w przygotowanie także wielu innych rządowych projektów ustaw – dodał ustępujący szef RCL. Szczucki zdobył mandat poselski startując z list PiS w okręgu toruńsko-włocławskim.

