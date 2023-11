Drzwi otwarte w mieszkaniach chronionych w Świeciu. Są jeszcze wolne miejsca

2023-11-06, 14:50 Redakcja/Marcin Doliński

W mieszkaniach chronionych przy ul. Królowej Bony 2 dla samotnych seniorów w Świeciu rozpoczęły się dni otwarte/fot. Marcin Doliński

Można poznać przyszłych współlokatorów, obejrzeć pokoje i zobaczyć, jak funkcjonuje placówka. W mieszkaniach chronionych przy ul. Królowej Bony 2 dla samotnych seniorów w Świeciu rozpoczęły się dni otwarte.

– Opuściłam swoje mieszkanie o powierzchni 51 metrów – mówi jedna z podopiecznych.

– Byłam sama, było mi bardzo smutno, więc przyszłam tu i jest mi bardzo dobrze. Jestem zadowolona, naprawdę...



– Ja się tu znalazłam nie z przypadku. To była bardzo przemyślana decyzja. Poznałam towarzyszkę. Jest mi tu bardzo dobrze, wygodnie, ciepło, ostatnio w jedzenie....



Joanna Stolarska-Kurowska, kierownik Mieszkań Wspomaganych i Dziennego Domu Pomocy w Świeciu, zaprasza zainteresowanych na spotkanie.



– Osoby, które chcą czegokolwiek się o nas dowiedzieć, mogą uzyskać informacje o funkcjonowaniu Domu Dziennego Pomocy przy ulicy Bony 2, dowiedzą się, jakie dokumenty trzeba złożyć, aby zamieszkać w mieszkaniach chronionych. Aktualnie mamy 15 mieszkańców, ale miejsc jest 40 miejsc, także zapraszamy. Godna starość – myślę że to jest najważniejsze w tym wszystkim. Te osoby nie muszą się martwić tak naprawdę o nic. My się z nimi naprawdę dobrze zaopiekujemy – zapewnia Joanna Stolarska-Kurowska.



Dni otwarte w mieszkaniach chronionych potrwają do wtorku do godziny 16:00.