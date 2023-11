Biblioteka w Świeciu wychodzi do ludzi! Książki można odebrać z paczkomatu

2023-11-06, 16:10 Marcin Doliński/Redakcja

W Świeciu książki można zamawiać do paczkomatu, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania / fot. Marcin Doliński

Niecodzienną usługę dla swoich czytelników wprowadziła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świeciu. Książki można zamawiać do paczkomatu, który znajduje się najbliżej miejsca zamieszkania. Ta akcja ma zaoszczędzić czas dojazdu do palcówki i pieniądze czytelników.

– Dla osób, które są naszymi czytelnikami mamy propozycję dostarczania książek do wybranego paczkomatu na terenie powiatu – zapowiada mówi Alina Kot - Czerwińska, dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świeciu. – Można to załatwić zdalnie w różny sposób. Można złożyć zamówienie mailowo do danego paczkomatu. Dla czytelników usługa jest zupełnie bezpłatna. Teraz właśnie ją testujemy, a wprowadziliśmy taką opcję z racji tego, że zaczął się rok akademicki. Zobaczymy, jaki będzie oddźwięk, jak to się sprawdzi. W razie czego jest przewidziana jakaś modyfikacja. ale w tej chwili można do pięciu egzemplarzy zamówić bezpłatnie.



Dodajmy, że biblioteka specjalizuje się w wydawnictwach popularno - naukowych, najczęściej z jej usług korzystają studenci i nauczyciele.