Protest po śmierci dziecka potrąconego autem w Czarnowie. Policja zaleca objazdy

Przypomnijmy, że do wypadku doszło ok. godz. 6:00 w Czarnowie, w powiecie toruńskim. Zespół Ratownictwa Medycznego odstąpił od czynności, stwierdzono zgon potrąconego chłopaka. – Kierujący osobowym volkswagenem potrącił pieszego – przekazała asp. Dominika Bocian, oficer prasowy z KMP w Toruniu. – 15-latek zginął na miejscu. Jak ustalili funkcjonariusze. kierowca samochodu był trzeźwy. W poniedziałek (6 listopada), w godzinach 16:00–18:00, w związku z protestem na DK 80 w Czarnowie można spodziewać się utrudnień w ruchu. Funkcjonariusze wyznaczyli objazdy. Osoby jadące w kierunku Bydgoszczy mogą rozważyć także podróż DK10, przez Solec Kujawski. Trasa objazdu została opracowana w obu kierunkach. Będzie ona prowadziła kolejno przez miejscowości: Zławieś Wielka – Rzęczkowo – Cichoradz – Dąbrowa Chełmińska – Nowy Dwór – Strzyżawa.

