Благодійні ілюмінації, навчальні містечка, Тиждень християнської культури

2023-11-06, 12:15 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Переглядаючи казкові країни світла в Мишленчинку можете підтримати онкохворих дітей./fot. Tatiana Adonis/archiwum

Половина доходу буде передано на благодійність, можливість навчатися правилам дорожнього руху, урочистості з нагоди Тижня християнської культури.

Переглядаючи казкові країни світла в Мишленчинку можете підтримати онкохворих дітей. У п'ятницю у Парку знову відкрили ілюмінації. Цього разу творці запрошують вас у "чарівну подорож Блашера країнами світла". Барвисті інсталяції формують: Велике Герцогство Солодкості та Сполучене Королівство Любові. При вході в Luminapark ви отримуєте паспорт, в якому збираєте штампи окремих «країн». Ті, хто відвідає всі, отримають подарунки. Половину доходу від кожної проданої листівки буде передано до асоціації Łatwo Pomagać.



Кругова розв'язка, пішохідні переходи, світло. Йдеться про три транспортні містечка, які були засновані в гміні Буковиць Свєцького повіту. Об’єкти розташовані поряд зі школами і використовуватимуться молоддю для навчання безпечного водіння. Крім того, там можна скласти іспит на права їзди на велосипеді. Інвестиції коштують майже 600 тис. злотих.



Відбулася Свята Меса, яку очолив єпископ Кшиштоф Влодарчик, пісні у виконанні кафедрального хору та нагородження видатних діячів культури. Минулої суботи у Бидгощі відбулося урочисте відкриття сорок другого Тижня християнської культури. Цьогорічний захід керується словами святого Івана Павла ІІ: «Драмою сучасної культури є брак духовного життя». У програмі – лекції, концерти, майстер-класи та кінопокази. Детальний розклад заходів розміщений на сайті Бидгоської децезії.