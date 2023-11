Służyła ponad 40 lat. Drogowcy wybrali firmę, która rozbierze kładkę nad ul. Wojska Polskiego

Inwestycja ma ułatwić korzystanie z przystanków tramwajowych osobom starszym i z niepełnosprawnościami. Zyskają też rowerzyści, gdyż nowy przejazd, połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy - przekonuje ZDMiKP Bydgoszcz. Na etapie konsultacji społecznych Rada Osiedla Wyżyny i Kapuściska, rowerzyści, stowarzyszenia reprezentujące pieszych, osoby starsze i niepełnosprawne, a także eksperci od organizacji ruchu, opowiedzieli się za likwidacją kładki dla pieszych i budową przejścia dla pieszych na poziomie jezdni. Prace nad projektem a następnie rozbiórką kładki i przebudową tego odcinka zajmą ok. 9 miesięcy. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 3,6 mln zł. Po demontażu kładki dla pieszych, powstanie przejście dla pieszych na poziomie jezdni i zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna, skoordynowana ze światłami w rejonie ul. Magnuszewskiej. Konieczne będzie poza tym wydłużenie peronów tramwajowych oraz przesunięcie zatok autobusowych. Wszystkie nowe nawierzchnie będą powstawały w standardach uzgodnionych z rowerzystami (asfaltowe drogi rowerowe) i pieszymi (płyty chodnikowe). Kładka na Wyżynach została zaprojektowana w 1981 roku. Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów, na co często wskazywali mieszkańcy. źr. ZDMiKP Bydgoszcz

