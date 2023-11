Prace budowlane na nowych bydgoskich mostach przez Brdę dobiegają końca [wideo, galeria]

2023-11-03, 18:11 bydgoszczwbudowie.pl/Janusz Wiertel

Most Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (jw)

W ostatnim czasie Bydgoszcz zyskała kolejne przeprawy przez Brdę. Część prac zakończy się na początku 2024 roku. Wykonawca robót: spółka Trakcja, uzyskuje ostatnie pozwolenia.

W czwartek 26 października został udostępniony most drogowy wzdłuż ulicy Kazimiera Wielkiego. Od tego czasu trwa modernizacja, drugiej nitki przeprawy, która powstała na początku XXI w. Ruch tramwajowy ma zostać uruchomiony na moście tramwajowym na początku listopada. Na przełomie listopada i grudnia, po zakończeniu robót na sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej w kierunku ul. Perłowej zostanie uruchomiony docelowy ruch tramwajowy na ul. Perłowej i nowym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego. prace drogowe na ul. Fordońskiej i Toruńskiej będą kontynuowane do przyszłego roku. Wykonawca deklaruje zakończenie wszystkich robót na jego początku.



Nowe mosty mają długość 255 (tramwajowy) i 253 metry (drogowy). Drogowym wyposażono w ciąg pieszo-rowerowy. W każdym kierunku dostępne będą po dyspozycji po dwa pasy ruchu. Przed skrzyżowaniami jezdnie będą się rozszerzały do trzech pasów.



Rowerzyści dodatkowo będą mieli do dyspozycji drogi wokół skrzyżowania Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego. Po drugiej stronie Brdy drogi dla rowerów powstaną jedynie po stronie południowej i wschodniej.