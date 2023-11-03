Реставрація некрополів Бидгощі, сирени вшанування, пошуки підозрюваного

2023-11-03, 12:24 Redakcja

Майже 8,5 тис. злотих було зібрано на порятунок найстаріших некрополів у Бидгощі/фото: Тетяна Адоніс, Архів

Зібрано кошти на реставрацію надгробків Бидгощі, вшанування самовідданості представника пошукової групи, пошуки підозрюваного Гжегожа Бориса.

Майже 8,5 тис. злотих було зібрано на порятунок найстаріших некрополів у Бидгощі. Збірку вже 27-й раз організувало Товариство любителів міста Бидгощ. Гроші в банки збирали художники, актори, журналісти та політики. Загалом майже 50 осіб. Цього року це відбувалося на Старофарному кладовищі за вул. Грюнвальдська.



У четвер о 18 годині по всій області залунали пожежні сирени. Таким чином вшанували пам'ять 27-річного рятівника-водолаза Бартоша Блискала, який загинув під час пошуків Гжегожа Бориса. Чоловік із групи спеціалістів водолазної служби Державної пожежної служби в Гданську втратив свідомість у воді.



Гжегожа Бориса розшукують вже кілька днів, 44-річного підозрюють у вбивстві свого 6-річного сина з особливою жорстокістю.