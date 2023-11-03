Реставрація некрополів Бидгощі, сирени вшанування, пошуки підозрюваного
Зібрано кошти на реставрацію надгробків Бидгощі, вшанування самовідданості представника пошукової групи, пошуки підозрюваного Гжегожа Бориса.
Майже 8,5 тис. злотих було зібрано на порятунок найстаріших некрополів у Бидгощі. Збірку вже 27-й раз організувало Товариство любителів міста Бидгощ. Гроші в банки збирали художники, актори, журналісти та політики. Загалом майже 50 осіб. Цього року це відбувалося на Старофарному кладовищі за вул. Грюнвальдська.
У четвер о 18 годині по всій області залунали пожежні сирени. Таким чином вшанували пам'ять 27-річного рятівника-водолаза Бартоша Блискала, який загинув під час пошуків Гжегожа Бориса. Чоловік із групи спеціалістів водолазної служби Державної пожежної служби в Гданську втратив свідомість у воді.
Гжегожа Бориса розшукують вже кілька днів, 44-річного підозрюють у вбивстві свого 6-річного сина з особливою жорстокістю.