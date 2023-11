Nie żyje motocyklista, uczestnik wypadku w Głogowie. Zderzył się z nim kierowca nissana

Drugie życie zniczy, to akcja, która od kilku dni trwa na kujawsko-pomorskich cmentarzach. Chodzi o to, aby nie wyrzucać dobrych niezniszczonych zniczy do śmieci… Czytaj dalej »

W czwartek (2 listopada) krótko przed godz.11:50 w Głogowie (pow. toruński, gm. Obrowo) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 72-letni kierujący osobowym nissanem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na drogę krajową numer 10, zderzył się z jadącym nią 48-letnim motocyklistą. Kierowca jednośladu został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo wysiłków lekarzy zmarł. 72-latek był trzeźwy. Obecnie na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Ruch odbywa się wahadłowo (stan na godzinę 13:45). Utrudnienia w miejscu wypadku mogą trwać do godziny 16:30.

Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.